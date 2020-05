Bắt 3 nghi phạm vận chuyển 20 bánh heroin, 24 kg ma túy đá và ketamin

Chiều 10.5, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ Nghệ An ra các tỉnh phía Bắc, bắt giữ 3 nghi phạm, thu giữ 20 bánh heroin, 24 kg ma túy đá và ketamin.