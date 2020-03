Triệt phá đường dây vận chuyển 60 kg ma túy đá

Ngày 20.3, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa bàn giao 4 nghi phạm người Lào cùng tang vật là 60 kg ma túy đá và 240.000 viên ma túy tổng hợp cho lực lượng an ninh tỉnh Bôlykhămxay (Lào) xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 1 8.3 , tại TT.Pakxan (H.Pakxan, tỉnh Bôlykhămxay, Lào), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng an ninh tỉnh Bôlykhămxay (Lào) phát hiện Dình Dàng (37 tuổi, ngụ TP.Viêng Chăn, Lào), May Xồng (27 tuổi), Tồng Xồng (30 tuổi) và Mo Vàng (19 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Bôlykhămxay) đi trên 2 ô tô bán tải lưu thông trên QL13 theo hướng từ Lào sang Việt Nam có biểu hiện vận chuyển ma túy nên tiến hành vây bắt.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trên 2 xe có số lượng ma túy nêu trên.

* Ngày 20.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 bị can gồm: Nguyễn Hoàng Danh (23 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Đặng Xuân Hải (60 tuổi, ngụ Nghệ An), Kiều Văn Quyết (29 tuổi, ngụ TP.Hà Nội); Nguyễn Thành Trung (24 tuổi), Trần Đình Trung (30 tuổi, cả 2 ngụ Hà Tĩnh); Đoàn Giai Trung (45 tuổi), Phạm Thị Mỹ Trinh (42 tuổi), Trần Minh Hải (cả 3 ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy . Công an xác định Hải, Danh cầm đầu đường dây ma túy nói trên.

Theo thông tin ban đầu từ công an, đây là đường dây ma túy có tổ chức với nhiều nhánh nhỏ, hoạt động rộng khắp TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Sáng 25.2, Danh, Hải cùng đồng bọn đang giao hàng tại khu vực gần chợ Thái Bình (Q.1) thì bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Công an bắt, thu giữ 2 bánh heroin. Lúc này, các mũi trinh sát khác đồng loạt bắt giữ, khám xét nhà những bị can nói trên và một số nghi can khác ở các quận: Tân Bình, Bình Thạnh; thu giữ 50 bánh heroin, 36 kg ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan.