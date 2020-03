Chiều 26.3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an (C04) thông tin bước đầu về đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy tổng hợp cực lớn từ Hà Nội đi Lạng Sơn rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ vừa bị triệt phá. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 9 người và thu giữ 446 kg ketamin

Hơn nửa tấn ma túy trong 26 túi xách

Trước đó, ngày 13.3, tại xã Xuất Lễ (H.Cao Lộc, Lạng Sơn), lực lượng thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ ô tô 12A-022.97 do Lộc Văn Cát (ngụ H.Cao Lộc) điều khiển, trên xe chở 246 gói ni lông ma túy tổng hợp ketamin (tổng trọng lượng khoảng 246 kg).

Ma túy ketamin cất giấu tại Hà Nội bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ Ảnh: Huy Hà

Từ lời khai của Cát, Bộ đội biên phòng Lạng Sơn đã bắt Vy Văn Hẻn (ngụ H.Cao Lộc) và Hoàng Văn Chinh (quốc tịch Trung Quốc); sau đó khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị C04 phối hợp điều tra. Ngày 19.3, công an đã bắt Phạm Văn An (ngụ H.Nam Trực, Nam Định), là người mang ma túy từ Hà Nội lên Lạng Sơn cho Hẻn. An khai đã lái taxi vận chuyển 26 túi xách đựng khoảng 520 kg ma túy tổng hợp từ một kho hàng tại H.Chương Mỹ (Hà Nội) lên Lạng Sơn để giao 13 túi xách chứa 246 kg ma túy cho Vy Văn Hẻn. Còn lại 13 túi, An mang gửi tại bãi rửa xe của anh trai là Phạm Văn Đạo ở số 9 lô D27, đường Phạm Văn Bạch, Q.Cầu Giấy (Hà Nội).

Công an đã bắt Phạm Văn Đạo và thu 6 túi xách, mỗi túi chứa 20 gói ni lông ma túy tổng hợp , tổng cộng khoảng 120 kg.

Cơ quan công an làm rõ, khi Đạo chưa bị bắt, có 2 nhóm đã đến bãi rửa xe mang ma túy đi cất giấu và tiêu thụ. Trong đó, Nguyễn Hữu Huy, Nguyễn Văn Linh (cùng ngụ H.Yên Thành, Nghệ An) đến lấy 3 túi đem cất giấu tại nhà người thân; Trần Mạnh Dũng (ngụ Q.Đống Đa, Hà Nội) đến lấy 4 túi. Đến ngày 20.3, ban chuyên án bắt Trần Mạnh Dũng tại nơi ở và thu giữ 20 kg ma túy tổng hợp. Khám xét tại một nhà nghỉ do Dũng thuê trên đường Thái Hà (Hà Nội), công an phát hiện và thu giữ thêm 60 kg ma túy tổng hợp.

Ngày 22.3, lực lượng thuộc ban chuyên án tiếp tục phát hiện và bắt giữ Nguyễn Hữu Huy, Nguyễn Văn Linh khi 2 nghi phạm đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn H.Thanh Trì (Hà Nội). Nguyễn Văn Linh khai đã lấy ma túy từ bãi rửa xe đi cất giấu. Khi biết bị lộ, Linh mang toàn bộ số ma túy đi tiêu hủy.

Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường nơi Linh khai tiêu hủy ma túy và phát hiện 2 túi xách du lịch cùng 34 vỏ túi ni lông màu xanh có đặc điểm giống như những túi xách du lịch và các túi ni lông chứa ma túy đã thu giữ trong vụ án.

Người nước ngoài cầm đầu

Theo một cán bộ có trách nhiệm của C04, lực lượng chức năng đã bắt 9 nghi phạm để điều tra làm rõ. Ngoài 246 kg ma túy thu giữ ở Lạng Sơn, ban chuyên án đã thu giữ thêm 200 kg ma túy tại Hà Nội và 34 vỏ ni lông đựng ma túy.

Đáng chú ý, đường dây ma túy nêu trên được xác định là do một nhóm người nước ngoài đứng sau, hoạt động với những phương thức, thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Sau khi đưa ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, đường dây này thuê người gia công, đóng gói để vận chuyển từ Hà Nội lên Lạng Sơn và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Tuy trong cùng một đường dây nhưng quá trình vận chuyển, các nhóm hoạt động độc lập với nhau và thực hiện qua sự điều khiển của các "ông trùm" từ nước ngoài. Các nghi phạm đều đeo khẩu trang kín mặt, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an trong việc phát hiện rà soát về nhân thân.

Vụ án đang được các lực lượng chức năng điều tra mở rộng.