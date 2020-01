Công an TP.HCM thu giữ 1,36 tấn ma túy tổng hợp trong năm 2019

Sáng 13.1, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết tình hình, công tác năm 2019 và triển khai công tác 2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đại tướng Tô Lâm , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thiện Nhân , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Báo cáo tại hội nghị, trung tướng Lê Đông Phong , Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Công an TP.HCM tập trung tham mưu UBND TP.HCM kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phòng, chống các loại tội phạm. Tấn công các loại tội phạm theo kiểu xã hội đen, có tổ chức, có yếu tố người nước ngoài.

Công an TP.HCM tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen

Kết quả phạm pháp hình sự tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm. Trong năm 2019, Công an TP.HCM ghi nhận xảy ra 4.422 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội; điều tra khám phá 3.372 vụ (đạt tỷ lệ 76,25%), triệt phá 709 băng, nhóm tội phạm hình sự. Trên lĩnh vực đấu tranh tội phạm ma túy, Công an TP.HCM đã phát hiện, điều tra 1.648 vụ, bắt 3.925 người (khởi tố 1.436 vụ/1.882 bị can); thu giữ tổng cộng hơn 356 kg heroin; 1,36 tấn ma túy tổng hợp; 5,8 kg cocaine; 40,8 kg cần sa; 22 khẩu súng, 3 quả lựu đạn và nhiều tang vật khác.

Với những thành tích xuất sắc trong năm 2019, Công an TP.HCM được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc.