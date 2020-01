Phá đường dây 'tín dụng đen' liên tỉnh

Ngày 3.1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tiến hành triệt xóa 5 điểm cho vay nặng lãi tại Thừa Thiên - Huế và 1 điểm tại Nghệ An. Ít nhất 9 nghi can liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi đã bị tạm giữ hình sự, bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.