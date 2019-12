Tây Ninh triệt phá nhóm cho vay nặng lãi

Nhóm nghi can bị tạm giữ để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi gồm: Hoàng Văn Hà (37 tuổi, ngụ H.Lâm Hà, Lâm Đồng), Lê Tuấn Vũ (25 tuổi, ngụ H.Đông Triều, Quảng Ninh), Trần Hữu Thái (18 tuổi), Nguyễn Đức Thông (22 tuổi), Đàm Bảo vũ (25 tuổi, tất cả cùng ngụ Q.Lê Châu, TP.Hải Phòng), Lê Quốc Thắng (21 tuổi, ngụ TP.Tây Ninh); Phù Anh Quân (18 tuổi) và Phùng Đức Thịnh (25 tuổi, cùng ngụ TX.Sơn Tây, Hà Nội)

Tang vật bị thu giữ Ảnh: CTV

Khoảng 22 giờ ngày 9.12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an phường Hiệp Ninh (thuộc Công an TP.Tây Ninh) bắt quả tang nhóm nghi can trên đang hoạt động cho vay nặng lãi tại đường Huỳnh Tấn Phát (khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh).