Vụ Cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy tại VN: Mở rộng điều tra, triệu tập nhiều nghi can

Liên quan đường dây ma túy do Kim Soon-sik (60 tuổi, cựu cảnh sát Hàn Quốc) cầm đầu, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an ngày 21.7 cho biết Ban chuyên án đang làm việc với nhiều người quốc tịch Trung Quốc , Hàn Quốc, VN để điều tra mở rộng vụ án. Đến nay, công an đã bắt giữ 7 nghi phạm, trong đó 4 là người Trung Quốc và Hàn Quốc, còn lại là người VN.