Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ 3 triệu cuốn sách giáo khoa giả

Ngày 18.6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an TP.Hà Nội phát hiện một đường dây in, gia công, tiêu thụ sách giáo khoa giả có quy mô cực lớn.