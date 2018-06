Triệt phá đường dây trộm chó ở Hà Tĩnh, tạm giữ 6 'cẩu tặc'

Chiều 1.6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây trộm chó chuyên nghiệp hoạt động trên địa bàn, bắt giữ 6 nghi phạm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, lực lượng cảnh sát của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) ập vào ngôi nhà của ông Đoàn Văn Lộc (64 tuổi) tại thôn Đông Xá, xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, bắt quả tang 6 người đang có hành vi mua bán, tiêu thụ tang vật trộm cắp.

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm: Nguyễn Xuân Hội (47 tuổi), Nguyễn Văn Khương (39 tuổi, cùng trú tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh); Mai Xuân Hào (42 tuổi), Trần Ngọc Khai (53 tuổi), Lê Đức Thiện (28 tuổi) và Phạm Đình Quế (33 tuổi, cùng trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Tại hiện trường, công an thu giữ 22 con chó với tổng trọng lượng gần 300 kg, 4 súng bắn điện, 3 bình xịt hơi cay, 2 dao bấm, 2 kiếm, 2 nỏ cao su, 7 điện thoại di động, 6 chiếc xe máy.

Ảnh do Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp Công cụ "hành nghề" của nhóm "cẩu tặc" bị công an thu giữ

Bước đầu, các nghi phạm khai nhận, khoảng 1 - 2 giờ sáng hàng ngày, nhóm này dùng xe máy gắn súng bắn điện đi khắp các địa bàn trong tỉnh và sang các địa bàn thuộc tỉnh Nghệ An để bắt trộm chó của người dân. Trung bình mỗi đêm, một nghi phạm bắt trộm được 7 - 8 con chó. Sau đó, nhóm này mang về bán lại cho Đoàn Văn Lộc với giá từ 600.000 đến 1 triệu đồng/con.

Cùng thời điểm trên, một lực lượng khác của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bất ngờ kiểm tra 2 ngôi nhà ở xóm Hạ Vàng, xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc) của ông Lương Sỹ Mai (50 tuổi) và Lương Minh Công (49 tuổi), phát hiện tại đây đang nhốt lồng hơn 100 con chó vừa được tập kết về để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, ông Mai và Công khai nhận, mỗi ngày thu mua từ 300 - 500 kg chó của các nhóm “cẩu tặc” ở các huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà,… rồi bán lại cho các quán bán thịt chó và các thương lái ở tỉnh Thanh Hóa.

Đại úy Trần Đại Nghĩa, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết nhóm nghi phạm trộm chó hoạt động rất tinh vi và liều lĩnh. Khi phát hiện có người đuổi bắt, chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt bằng bắn súng điện, dao, nỏ cao su, bình xịt hơi cay để tẩu thoát.