Triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm dịp tết, thu giữ súng, lựu đạn

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Dương, trong 9 ngày nghỉ tết từ ngày 2 - 10.2 (tức từ ngày 28 đến mùng 6 tết), Công an Bình Dương đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các ngành chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phức tạp.

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính các địa bàn trọng điểm phức tạp, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, đã tập trung điều tra, làm rõ 11 vụ, bắt 12 nghi can; phát hiện xử lý 5 vụ đốt pháo trái phép, trong đó có 3 vụ đốt pháo nổ gây thương tích. tin liên quan Cướp hơn 2,2 tỉ tại trạm thu phí Dầu Giây: Bộ Công an phá án ra sao?

Liên quan đến tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ, ngày 29.1 tại ấp 1 (xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng), một người dân dùng pháo ném vào bạn mình với ý định trêu trọc, pháo nổ bắn vào mắt bị thương. Tiếp đó, ngày 6.2 (tức mùng 2 tết) tại ấp Cà Na (xã An Bình, H.Phú Giáo) một thanh niên đã đốt pháo, hậu quả pháo nổ gây thương tích ở vùng mặt và mất một ngón tay phải. Vụ đốt pháo nghiêm trọng nhất xảy ra vào rạng sáng 10.2 (tức mùng 6 tết) tại khu phố 3 (P.Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một). Theo đó, trong lúc có 5 người đang ngồi nhậu bị một đối tượng dùng pháo tự chế bỏ vào chai thủy tinh rồi đốt pháo nổ, khiến mảnh chai thủy tinh văng gây thương tích cho cả 5 người.

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG Công an P.Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một) phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực chùa Bà

Trước tết, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp công an các địa phương triệt phá chuyên án 818A, bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây ma túy hoạt động chuyên nghiệp và rất tinh vi, được trang bị “hàng nóng” để phòng thân trong quá trình hoạt động.

Công an TX.Thuận An (Bình Dương) triệt phá 4 băng nhóm, bắt 30 nghi can, thu giữ 1 khẩu súng K54, 3 viên đạn, 1 quả lựu đạn. Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) triệt phá 1 băng nhóm, bắt 2 nghi can…

Công an TP.Thủ Dầu Một đang tăng cường tuần tra, canh gác đảm bảo an toàn cho khách hành hương viếng chùa Bà (P.Phú Cường) đồng thời đảm bảo điều tiết giao thông thông suốt không để xảy ra ùn tắc trong mùa lễ hội.