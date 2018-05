Triệt phá sòng bạc trên đồi vắng

Sáng 10.5, Công an H.Trảng Bom cho biết đang tạm giữ 17 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Trước đó, chiều tối 9.5, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an H.Trảng Bom đã ập vào bắt quả tang sòng bạc tổ chức trên một ngọn đồi vắng thuộc xã Cây Gáo (H.Trảng Bom). Phát hiện công an, các con bạc vội vàng bỏ chạy nhưng đều bị khống chế, bắt giữ.



Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm hơn 260 triệu đồng tiền mặt, trong đó 92 triệu nằm giữa chiếu bạc, 6 con gà đá, một bộ sóc đĩa lắc tài xỉu, một khẩu súng bắn đạn bi sắt, hơn 20 xe máy cùng nhiều điện thoại của các con bạc.

Bước đầu, công an xác định nghi can cầm đầu là Sỳ Nhì Hội (27 tuổi, ngụ xã Cây Gáo). Khai nhận với công an, Hội cho biết sòng bạc này do một người tên Quang (ngụ H.Trảng Bom, Đồng Nai) lập ra và mới hoạt động được 3 ngày.