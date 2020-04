Triệt phá trường gà giữa rừng thông

Sau nhiều ngày cử trinh sát mật phục, chiều 14.4, Công an H.Lạc Dương (Lâm Đồng) đột kích triệt phá trường gà trái phép giữa rừng thông nguyên sinh thuộc tiểu khu 144A, tạm giữ 13 nghi can, thu giữ hàng chục xe máy và 1 ô tô.

Được biết để triệt phá được tụ điểm đánh bạc này, Công an huyện Lạc Dương phải cử trinh sát theo dõi nhiều ngày. Khi lực lượng công an đột kích vào trường gà thì các con bạc bỏ chạy tán loạn khắp các ngã đồi. Lực lượng chức năng vây bắt được 13 nghi can, thu giữ 9 con gà , 40 chiếc xe máy và 1 ô tô, đưa về trụ sở Công an huyện để phân loại xử lý.