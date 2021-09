Triệt phá vụ dùng xe luồng xanh chở gần 100 kg ma túy

Chiều 9.9, theo nguồn tin của Thanh Niên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can, gồm: L.T.H (29 tuổi, quê Đắk Lắk; tạm trú H.Bình Chánh, TP.HCM), H.V.T (46 tuổi, quê H.Gò Dầu, Tây Ninh), H.H.N (29 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) và Đ.T.M.D (41 tuổi, quê H.Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra về các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Cận cảnh 100kg ma túy ngụy trang trong cần xé chứa mắm cá đưa từ Campuchia về TP.HCM Khoảng giữa tháng 6.2021, qua công tác quản lý địa bàn, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát của PC04 Công an TP.HCM phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ. Đối tượng được xác định cầm đầu là L.T.H, tạm trú tại một địa chỉ ở khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM) để điều hành đường dây mua bán ma túy này. PC04 liền xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Sau một thời gian theo dõi, trinh sát PC04 phát hiện L.T.H thường xuyên móc nối với các đối tượng là người VN đang sinh sống tại Campuchia để vận chuyển ma túy từ Campuchia qua các cửa khẩu tiếp giáp với các tỉnh Tây Nam bộ, đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Số ma túy thường được ngụy trang trong các giỏ tre to (cần xé) chứa mắm cá. Khi đến TP.HCM, ma túy sẽ được tập kết ngay khu vực đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần chợ Bình Điền (H.Bình Chánh).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, H.V.T là người trực tiếp nhận số ma túy từ các ô tô vận chuyển chất cấm này. Sau đó, T. sẽ bàn giao số ma túy cho L.T.H cùng đồng bọn tiêu thụ.

Ma túy được cất giấu trong các giỏ cần xé chứa mắm cá, nhằm qua mặt lực lượng chức năng

Đăng ký mã luồng xanh để chở ma túy

Trước khi lập kế hoạch phá án, nhiều trinh sát tinh nhuệ của PC04 được cắt cử theo dõi, bám sát nhất cử nhất động của L.T.H. Thời điểm giãn cách quy định bắt buộc người dân ra đường phải mang khẩu trang nên trinh sát gặp không ít khó khăn trong quá trình đeo bám điều tra cũng như lúc bắt giữ đối tượng.

Mùa dịch bệnh, lợi dụng việc chở hàng hóa là mặt hàng thiết yếu (các loại mắm cá) để cung cấp cho người dân TP.HCM, nhóm đối tượng đã dùng xe tải, đăng ký giấy nhận diện luồng xanh hòng qua mặt lực lượng chức năng. Theo PC04, Công an TP.HCM Khoảng 15 giờ ngày 19.8, phát hiện H. di chuyển xuống Q.12 để giao nhận ma túy tại địa chỉ số 83/5 tổ 19A (P.Tân Thới Hiệp, Q.12), hàng chục cán bộ chiến sĩ PC04 phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an H.Bình Chánh và Công an Q.12 đã bắt quả tang L.T.H, H.H.N đang có hành vi tàng trữ trái phép ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng phối hợp phát hiện số ma túy được nhóm đối tượng cất giấu dưới đáy giỏ cần xé, phía trên là hàng chục ký mắm cá rô, mắm cá lóc. “Mùa dịch bệnh, lợi dụng việc chở hàng hóa là mặt hàng thiết yếu (các loại mắm cá) để cung cấp cho người dân TP.HCM, nhóm đối tượng đã dùng xe tải, đăng ký giấy nhận diện luồng xanh hòng qua mặt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, qua công tác trinh sát địa bàn, trinh sát PC04 đã nắm bắt rõ phương thức hoạt động của đường dây này nên xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP.HCM, PC04 xác lập chuyên án và lên kế hoạch phối hợp bắt giữ”, nguồn tin từ PC04 cho hay.

Qua kiểm đếm, số tang vật thu giữ tại địa chỉ 83/5 tổ 19A (Q.12) gồm: 59,8578 kg MA - ma túy tổng hợp; 90 bánh heroin (31,68371 kg) và 20.000 viên thuốc lắc (khối lượng 7,30506 kg MDMA - ma túy tổng hợp dạng viên nén). Ngay sau đó, tổ công tác khám xét khẩn cấp nơi ở của L.T.H ở khu dân cư Trung Sơn (H.Bình Chánh), thu giữ thêm 2 bánh heroin (khối lượng 702,78 gr).

Từ lời khai của nhóm đối tượng vừa bị bắt giữ ở Q.12, PC04 mở rộng vụ án, bắt quả tang Đ.T.M.D đang tàng trữ 99,2186 gr MA. Đáng chú ý, D. cất giấu ma túy trong gói mì tôm, khi đang mang đi tiêu thụ thì bị trinh sát PC04 bắt giữ. “D. giấu ma túy trong gói mì tôm rất tinh vi. Theo D. khai, nếu lỡ bị công an phát hiện, kiểm tra dọc đường, D. sẽ nói mình đi mua mì tôm về ăn trong những ngày giãn cách xã hội ”, một cán bộ PC04 nói.

Kết quả triệt phá vụ án, cơ quan công an bắt giữ 4 đối tượng nói trên, với tang vật thu giữ gần 100 kg ma túy các loại. Cơ quan điều tra còn thu giữ 1 ô tô; 1 xe máy, 8 ĐTDĐ... để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ (từ trái qua) gồm: H.H.N, Đ.T.M.D và H.V.T Công an TP.HCM cung cấp

Tuồn ma túy vào khu phong tỏa

Liên quan đến tình hình tội phạm ma túy , trả lời PV Thanh Niên, Công an TP.HCM cho biết, hiện dịch bệnh Covid-19 hoành hành nhưng tình hình tội phạm ma túy trong nước, cụ thể là TP.HCM vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Các đối tượng tội phạm thường lợi dụng TP làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy, nhất là các tuyến biên giới Việt Nam đi Campuchia, Lào.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, Công an TP.HCM phối hợp với C04 đã khám phá 814 vụ, bắt 1.581 đối tượng, thu giữ 610 kg ma túy tổng hợp; đồng thời phối hợp với lực lượng hải quan đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án các đối tượng lợi dụng, núp bóng các doanh nghiệp... để vận chuyển ma túy đi Campuchia và Thái Lan. Ngọc Lê



Còn thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 Bộ Công an, nhấn mạnh tại các khu vực phong tỏa, chốt phong tỏa, lực lượng công an cần kiểm soát chặt người và hàng hóa thiết yếu cung cấp cho người đang cách ly bên trong. Với diễn biến mới của tình hình tội phạm ma túy, C04 sẽ chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây phạm tội ma túy ở trong nước; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan quản lý địa bàn, đối tượng, nhất là các đối tượng người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc , Đài Loan... nhập cảnh vào Việt Nam có biểu hiện phạm tội về ma túy, không để lợi dụng địa bàn Việt Nam để sản xuất, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Một phó phòng của C04 cũng đánh giá, tội phạm về ma túy lợi dụng dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp để thực hiện vận chuyển, mua bán ma túy với các thủ đoạn tinh vi. Các địa phương đã từng bắt một số vụ có thủ đoạn nổi cộm như đưa ma túy “núp bóng” nhu yếu phẩm vào khu phong tỏa ở TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương); các đối tượng thuê xe đăng ký luồng xanh chở hàng hóa thiết yếu để vận chuyển, mua bán ma túy. Hay vụ án Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá đầu tháng 8, đối tượng sử dụng ô tô luồng xanh gắn mác chở nông sản từ Tây Bắc về Hà Nội nhưng bên trong giấu gần 8 kg ma túy các loại; vụ sử dụng phiếu đi chợ để đi giao ma túy ở Hà Nội...