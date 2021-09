Dịch vụ đăng ký giấy luồng xanh nhận làm ngày ảo trong giấy xét nghiệm Covid-19

Móc nối, cấp trái phép cho khoảng hơn 1.000 hồ sơ xe ô tô

Cuối tháng 8.2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thanh Nga (45 tuổi, ngụ Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội), chuyên viên công tác tại Vụ Vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự.

Thông tin ban đầu, bà Nga được Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường hỗ trợ Sở GTVT Hà Nội cấp thẻ nhận diện “luồng xanh” và được giao một tài khoản để sử dụng cho việc cấp thẻ.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, bà Nga đã sử dụng trái phép nhiều tài khoản và móc nối với một số đối tượng để thu gom các trường hợp cá nhân, tổ chức muốn xin cấp thẻ “luồng xanh”, sau đó duyệt và cấp trái phép hồ sơ để thu tiền.

Bước đầu xác định, bà Nga đã móc nối, duyệt, cấp trái phép cho khoảng hơn 1.000 hồ sơ xe ô tô, thu tiền hưởng lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.