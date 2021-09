Nóng: Từ 8.9, TP.HCM cho phép quán ăn mở cửa đến 18 giờ, chỉ bán mang về

Cụ thể, theo văn bản thông báo về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình ký, tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giấy đi đường của Công an TP.HCM đã cấp trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đến hết ngày 15.9. Trong trường hợp có nhu cầu cấp đổi giấy đi đường, các đơn vị chủ trì, quản lý đối tượng cấp giấy đi đường theo Công văn 2800 ngày 21.8 của UBND TP.HCM chịu trách nhiệm thu hồi giấy cũ; tổng hợp, cập nhật danh sách mới gửi Công an TP.HCM để được cấp đổi.