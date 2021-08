Điều tra vụ xe luồng xanh chở thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng

Cần làm rõ thi hài lọt ra từ đâu

Trước thông tin cho rằng những thi hài này lọt ra từ các cơ sở mai táng, nhiều ý kiến cho rằng cần khẩn trương làm rõ đó là những cơ sở mai táng nào, liên quan đến những ai... để xử lý nghiêm. Bởi quy trình quản lý thi thể bệnh nhân (BN) Covid-19 hiện nay ở các bệnh viện (BV) được cho là khá chặt chẽ.

Theo bác sĩ (BS) Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc BV An Bình (TP.HCM), khi BN Covid-19 qua đời, BV khử khuẩn, đặt thi thể vào túi ni lông và cho vào túi đựng chuyên dụng; và bảo quản tại nhà lạnh của BV. BV hợp đồng với công ty mai táng, công ty đến lấy thi thể đi hỏa táng, khi đến nhà hỏa táng thì bàn giao cho phía quân đội. “BV và cơ sở mai táng có hợp đồng và quy trình bàn giao thi thể BN tử vong rất chặt chẽ, có tên tuổi địa chỉ người mất, người nhận chứ không phải ai muốn lấy thi thể cũng được”, BS Trường Giang nói.

Còn theo BS Trần Văn Sóng, Phó giám đốc BV Nhân dân 115 (TP.HCM), khi BN Covid-19 qua đời sẽ được khử khuẩn, đưa xuống nhà trung chuyển (BV không có nhà lạnh) và nhanh chóng đưa đến nhà lạnh của quân đội theo quy định. Sau đó, thi thể BN sẽ được đưa đi nhà hỏa táng dưới sự phối hợp giữa các đơn vị để làm thủ tục, trong đó có cơ sở mai táng. Những thi thể BN của BV khi đến lượt hỏa táng thì BV sẽ được thông báo. “Giữa BV và cơ sở mai táng có hợp đồng về tẩn liệm, thủ tục mai táng và BV ứng trước chi phí hỏa táng theo quy định là 17 triệu đồng/thi thể. Còn tro cốt do bên quân đội sẽ tiếp nhận để chuyển cho gia đình. Việc tổ chức hỏa táng như hiện nay là bài bản, tất cả theo quy định”, BS Sóng nói.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, đơn vị này đã tổ chức lực lượng phối hợp xử lý thi hài và tro cốt BN tử vong do nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP.HCM; lập 7 đội cấp TP và chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự TP.Thủ Đức, các quận, huyện thành lập các đội xử lý thi hài với tổng quân số 140 người để tiếp nhận và xử lý thi hài BN tử vong do Covid-19. Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh trật tự và điều phối hoạt động tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa được trật tự, ổn định. Tổ chức tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao tro cốt BN tử vong đến từng gia đình người dân bảo đảm trang trọng, đúng phong tục tập quán của địa phương.

Chủ cơ sở hỏa táng nói gì?

Ngày 17.8, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Phú Hưng Viên, chủ Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (xã Phú Hưng, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre), có công văn gửi UBND tỉnh Bến Tre về vụ việc nhận hỏa táng nhiều thi hài người chết do Covid-19 được tài xế H. chở đến bằng xe có phù hiệu ưu tiên luồng xanh.

Theo ông Nghĩa, trong 2 ngày 15 và 16.8, Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên đã nhận từ tài xế H. tổng cộng 30 thi hài chở về từ TP.HCM. Trích lục giấy khai tử, báo tử đối với số thi hài trên, có 20 thi hài tử vong do Covid-19, còn lại do bệnh và không rõ nguyên nhân. Đa số thi hài chở tới Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên đã chết cách đó từ 2 - 6 ngày.

Báo cáo của ông Nghĩa có khác so với khai báo của tài xế H. với Công an xã Phú Hưng. Tài xế H. khai, trong khoảng thời gian từ 9 giờ ngày 15.8 đến 0 giờ 30 ngày 16.8, H. đã chở 3 chuyến bằng xe tải BS 64C-077.84 tổng cộng 46 thi hài (2 chuyến chở mỗi chuyến 18 thi hài và 1 chuyến chở 10 thi hài). Trước khi chở tới Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên, H. đã ghé nhiều chỗ hỏa táng ở 2 tỉnh Long An và Tiền Giang, nhưng đều không được nhận do quá tải. Tất cả thi hài trước khi chở tới Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên đều chưa có hợp đồng trước với cơ sở này.

Thu hồi phù hiệu luồng xanh xe tải 64C-077.84 Liên quan đến vụ việc trên, chiều 17.8, ông Dương Thành Huynh, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh, cho biết vừa ký ban hành quyết định thu hồi phù hiệu ô tô kinh doanh vận tải và giấy nhận diện (có mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các luồng xanh vận tải mà trước đó Sở GTVT Trà Vinh đã cấp cho xe tải 64C-077.84. Lý do thu hồi là xe này đã vận chuyển hàng hóa không đúng với nội dung đăng ký lưu thông trên luồng xanh. Theo ông Huynh, xe tải 64C-077.84 thuộc HTX vận tải Cầu Ngang. Việc tài xế H. sử dụng xe tải 64C-077.84 chở thi hài từ TP.HCM về Bến Tre để hỏa táng có trách nhiệm của Ban giám đốc HTX vận tải Cầu Ngang. Từ đó, Sở GTVT yêu cầu Ban giám đốc HTX này tăng cường quản lý hoạt động của các phương tiện tại đơn vị và có biện pháp xử lý đối với các chủ phương tiện, tài xế đã sử dụng phương tiện sai mục đích so với đăng ký để được cấp ưu tiên giao thông trên luồng xanh. Bắc Bình

Trong công văn báo cáo, ông Nghĩa cho biết sẽ tuân thủ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Bến Tre là không tiếp tục nhận hỏa táng đối với các thi hài chở từ tỉnh, thành khác tới. Tuy vậy, ông Nghĩa kiến nghị chính quyền tỉnh Bến Tre cho tiếp tục tiếp nhận hỏa táng tất cả thi hài đưa đến để hỏa táng nhằm giảm tải cho các tỉnh, thành khác. Trường hợp không được tiếp nhận các ca chết do Covid-19 thì vẫn xin được tiếp tục tiếp nhận các thi hài chết do các nguyên nhân khác từ các tỉnh thành khác chở tới.

Hiện Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục thực hiện các thủ tục để xử lý vi phạm của tài xế H. theo quy định về phòng chống dịch Covid-19.