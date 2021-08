Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ làm rõ vụ xe tải 'luồng xanh' chở thi hài nhiễm Covid-19

Trước đó, trong 2 ngày 15 và 16.8, một tài xế xe tải "luồng xanh" tên L.P.H. đã chở 46 thi hài từ TP.HCM về Bến Tre để hỏa táng , trong đó có 13 trường hợp tử vong do bệnh Covid-19 . Trước khi đến Bến Tre, H. đã tới 2 cơ sở hỏa táng ở Long An và Tiền Giang nhưng bị từ chối do quá tải. Khoảng 0 giờ 30 ngày 16.8, H. tiếp tục chở 18 thi hài từ TP.HCM tới cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên và đều được tiếp nhận.