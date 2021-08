Xe tải 'luồng xanh' chở nhiều thi hài mắc Covid-19 từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng

Trong 2 ngày 15 và 16.8, một tài xế xe tải "luồng xanh" đã chở 46 thi hài từ TP.HCM về Bến Tre để hỏa táng, trong đó có nhiều thi hài tử vong do mắc Covid-19.

Tối 16.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Vĩnh Khánh, Chủ tịch UBND TP.Bến Tre, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.Bến Tre ( Bến Tre ), cho biết ông đã yêu cầu chủ cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (tọa lạc tại xã Phú Hưng, TP.Bến Tre) ngưng ngay việc tiếp nhận thi hài chở về từ TP.HCM và các tỉnh, thành khác để hỏa táng trong lúc dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

“Hiện cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên đang tiếp tục xử lý những thi hài đã nhận và tôi đã yêu cầu chủ cơ sở phải ngưng ngay việc tiếp nhận thi hài từ nơi khác chở tới để hỏa táng . Tôi có làm việc với Công an TP.Bến Tre và được biết do xe tải chở thi hài đến đã được cấp giấy ưu tiên “luồng xanh” chở hàng hóa nên mới qua được các chốt kiểm soát dịch Covid-19”, ông Khánh nói.

Cơ sở mai táng này bị Chủ tịch UBND TP.Bến Tre yêu cầu không được tiếp nhận những thi hài chở về từ TP.HCM và các nơi khác đến để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 Ảnh: CTV

Theo báo cáo của Công an xã Phú Hưng, TP.Bến Tre, trong khoảng thời gian từ 9 giờ ngày 15.8 đến 0 giờ 30 ngày 16.8, cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên có tiếp nhận 46 thi hài từ TP.HCM chở về bằng xe tải và tiến hành hợp đồng hỏa táng. Người chở thi hài là tài xế L.P.H điều khiển xe tải BS 64C - 07784.

Làm việc với Công an xã Phú Hưng, tài xế H. cho biết bản thân có xét nghiệm kết quả âm tính với Covid-19 trong ngày 13.8. Sáng 15.8, H. chở 18 thi hài từ TP.HCM tới cơ sở Phúc Lạc Viên để hỏa táng (chưa có hợp đồng trước với cơ sở). Số thi hài này có nhiều địa chỉ khác nhau tại TP.HCM, trong đó có 13 trường hợp tử vong do bệnh Covid-19. Trước khi đến Bến Tre, H. đã tới 2 cơ sở hỏa táng ở Long An và Tiền Giang nhưng bị từ chối do quá tải.

Thấy cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên vẫn còn tiếp nhận nên khoảng 16 giờ ngày 15.8, H. chở thêm 10 thi hài từ TP.HCM đến để hợp đồng hỏa táng . Khoảng 0 giờ 30 ngày 16.8, H. tiếp tục chở 18 thi hài từ TP.HCM tới cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên và đều được tiếp nhận.

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Bến Tre, tài xế L.P.H đã vi phạm về việc chưa thực hiện thông báo với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre theo Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14.12.2020 của Bộ Y tế về "Hướng dẫn và kiểm soát lây lan Covid-19 trong cơ sở khám chữa bệnh". Đồng thời, H. đã vi phạm Điểm a, Khoản 3, Điều 16 Nghị định 117 của Chính phủ quy định về "Xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế".

Liên quan đến vụ việc xe tải "luồng xanh" chở nhiều thi hài mắc Covid-19 từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng, hiện Công an tỉnh Bến Tre đang thực hiện các thủ tục để xử lý vi phạm của tài xế H. theo quy định.