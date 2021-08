Xử lý nhóm 'cò' hỏa táng hoạt động bát nháo ở Bình Hưng Hòa

Công an đề nghị PV Thanh Niên cung cấp thêm chứng cứ để xử lý Chiều 11.8, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết trước đó, lực lượng phối hợp đã “nằm vùng”, nắm bắt cách thức hoạt động của băng nhóm này. Bọn chúng thường xuyên chen lấn, cự cãi; sang nhượng quan tài đi hỏa táng ở TTHT Bình Hưng Hòa. Đến nay, công an đã bắt giữ 8 đối tượng và đưa về trụ sở làm rõ. Bước đầu, nhóm này thừa nhận có hành vi chen lấn, cãi cọ khi xếp tài, nhằm móc nối hoạt động để trục lợi từ 1 - 1,5 triệu đồng. Hình thức hoạt động của nhóm này cũng tương tự như “cò” hoạt động ở bệnh viện. “Hiện chúng tôi đang tạm giữ nhóm này để tiếp tục điều tra, làm rõ về các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch”, lãnh đạo Công an Q.Bình Tân cho biết. Lãnh đạo Công an Q.Bình Tân cũng đề nghị PV Thanh Niên tiếp tục cung cấp thêm chứng cứ, hình ảnh cho Đội cảnh sát hình sự Công an Q.Bình Tân nắm bắt, nếu còn đối tượng nào chưa bị bắt giữ, đơn vị sẽ tổ chức truy bắt, đảm bảo không để sót lọt.