TP.HCM lo hậu sự chu đáo nhất cho người qua đời vì Covid-19

Theo quy định tại điều 18, luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, người mắc bệnh truyền nhiễm hoặc bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A tử vong, thì thi thể phải được diệt khuẩn và tổ chức mai táng trong thời hạn 24 giờ. Riêng với thi hài nhiễm Covid-19, Bộ Y tế hướng dẫn thi hài phải được hỏa táng, chỉ mai táng (địa táng) khi không thực hiện được việc hỏa táng. Đồng thời phải được khâm liệm càng sớm càng tốt, và hỏa táng hoặc mai táng trong vòng 24 giờ kể từ khi tử vong.

Đối với trường hợp tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, thi hài sẽ được xử lý theo Quyết định 5188/QĐ-BYT ngày 14.12.2020 của Bộ Y tế (về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh), ngay sau khi người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19 tử vong để hạn chế lây nhiễm trong quá trình xử lý. Quá trình khâm liệm tuân theo quy trình đặc biệt với bệnh dịch nguy hiểm. Thực hiện khâm liệm càng sớm càng tốt. Việc khâm liệm phải được thực hiện tại nhà tang lễ bệnh viện, hạn chế tối đa số người tham gia khâm liệm. Người trực tiếp tham gia khâm liệm thực hiện phòng hộ cá nhân và rửa sạch tay bằng xà phòng. Tuyệt đối không để người nhà người bệnh thăm viếng trong suốt thời gian lưu giữ cho tới khi khâm liệm xong. Chuyển thi hài bằng ô tô chuyên dụng thẳng tới nơi hỏa táng hoặc nơi chôn. Người nhà người bệnh không được lên xe chuyển thi hài...

Đối với trường hợp tử vong tại cộng đồng, thi hài được xử lý theo quy định tại Quyết định 2233/QĐ-BYT ngày 29.5.2020 của Bộ Y tế (về việc ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 tại cộng đồng). Ngay sau khi có người tử vong do nhiễm Covid-19 tại cộng đồng, cần phải gọi điện thông báo chính quyền, cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ xử lý thi hài. Cần phải hạn chế người không có nhiệm vụ vào khu vực có người tử vong do nhiễm Covid-19, trừ nhân viên y tế và người tham gia xử lý thi hài. Quy trình xử lý cũng phải đảm bảo phòng chống lây nhiễm.

Đình Phú