TP.HCM: Tạm giữ nhóm người hoạt động bát nháo ở Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa

Tối 11.8, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang tạm giữ nhóm người thường xuyên tập trung tổ chức sang nhượng quan tài để mang đi hỏa táng ở Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (đường Tân Kỳ Tân Quý, Q.Bình Tân) để tiếp tục xử lý. Theo thông tin ban đầu, lợi dụng việc nhiều xe cấp cứu, xe tải chở quan tài đến hỏa táng ở Theo thông tin ban đầu, lợi dụng việc nhiều xe cấp cứu, xe tải chở quan tài đến hỏa táng ở Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa , nhóm này móc nối hoạt động để trục lợi suốt nhiều ngày, trước khi bị công an t ạm giữ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an Q.Bình Tân xác nhận, tối 10.8, Công an Q.Bình Tân phối hợp Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phát hiện, tạm giữ băng nhóm thường xuyên chen lấn, sang nhượng quan tài đi hỏa táng ở Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Một lãnh đạo Đội cảnh sát hình sự Công an Q.Bình Tân thông tin thêm, đơn vị đã đưa 8 người về trụ sở đấu tranh làm rõ.

Bước đầu, nhóm này thừa nhận có hành vi chen lấn, cãi cọ khi xếp tài, nhằm móc nối hoạt động để trục lợi từ 1 - 1,5 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.