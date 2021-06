Bất an vì ‘đạn lạc’ bay vào nhà: ‘Dùng ná bắn quả chanh giải trí mùa dịch’

Tại cơ quan công an, K. cho biết, đầu tháng 6, do mùa dịch bệnh, rảnh rỗi nên lên mạng xã hội đặt mua 4 cây ná bằng kim loại với giá từ 300.000 - 1,8 triệu đồng/cây và bi sắt (đường kính 0,5cm), với giá từ 30.000 - 45.000 đồng/kg.

Khám xét nơi ở của K., công an thu giữ 4 ná bằng kim loại, 4 dây cao su và nhiều dụng cụ dùng để tháo, lắp ná. Đáng chú ý, tại bụi cây nằm ở tổ 3C, KP3 (P.28, Q.Bình Thạnh), Công an Q.1 thu giữ 1 hủ nhựa, bên trong có 50 viên bi sắt – đây là vị trí K. thường đến để… bắn ná giải trí.

K. bắn ná kim loại, dùng bi sắt làm “đạn” khoảng 10 lần, mỗi lần bắn từ 2 - 3 viên bi sắt. Khai với Công an Q.1, K. nói không biết việc bắn ná kim loại giải trí đã làm nhà người dân bị vỡ kính do bi sắt bay vào.

Như Thanh Niên thông tin, chiều 7.6, bà L. (người giúp việc nhà ông Tr.), nghe có tiếng động lớn trên tầng 4 của ngôi nhà ông Tr. (đường Nguyễn Văn Nguyễn, P.Tân Định, Q.1). Bà L. đến kiểm tra, phát hiện kính ở tầng 4 bị vỡ. Sau đó, ông Tr. lên kiểm tra, phát hiện trong mảnh kính vỡ có 1 viên bi sắt. Ngày 10.6, ông Tr. tiếp tục phát hiện trong phòng kính vỡ (ở tầng 4 nói trên), xuất hiện thêm nhiều viên bi sắt trong phòng.

Ngày 11.6, vì lo sợ nên ông Tr. làm đơn trình báo cho Công an P.Tân Định. Ông Tr. và gia đình vô cùng bất an vì những viên bi sắt không rõ từ đâu liên tiếp bay vào nhà ông và kính vỡ. Tiếp tục ngày 15.6, ông Tr. lại phát hiện tấm cửa kính khác cũng trên tầng 4 tiếp tục bị vỡ. Ông Tr. lại nhặt được 1 viên bi sắt giống như những lần trước. Trưa cùng ngày (15.6), khi các cán bộ Công an P.Tân Định đang làm việc với ông Tr. tại căn nhà của ông, thì tiếp tục phát hiện một tấm kính khác trong nhà ông lại thủng nghi do "đạn lạc" gây ra.