Vụ xe 'luồng xanh' chở thi hài về Bến Tre hỏa táng: 20 thi hài là bệnh nhân Covid-19

Báo cáo của Chủ cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên có khác so với khai báo của tài xế L.P.H với Công an xã Phú Hưng. Cụ thể, tài xế H. khai trong khoảng thời gian từ 9 giờ ngày 15.8 đến 0 giờ 30 ngày 16.8 đã chở 3 chuyến bằng xe tải " luồng xanh " BS 64C - 077.84 với tổng cộng 46 thi hài (2 chuyến chở 18 thi hài và 1 chuyến chở 10 thi hài). Trước khi chở tới Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên, tài xế H. đã ghé nhiều chỗ hỏa táng ở các tỉnh Long An và Tiền Giang nhưng đều không được nhận do quá tải. Tất cả các thi hài trước khi chở tới Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên đều chưa có hợp đồng trước với cơ sở này.