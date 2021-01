Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỉ đồng

Tiếp tục đấu tranh, đến ngày 31.12, cơ quan điều tra triệu tập thêm 10 người tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc qua mạng trong đường dây này.

Trong đó, tài khoản chính của Đạo trị giá 220.000 USD, quy ước 1 USD bằng 10.000 đồng (tương đương tổng hạn mức 2,2 tỉ đồng).

Trung bình mỗi tháng, số tiền đánh bạc lên đến hàng chục tỉ đồng, chỉ riêng tháng 12 các nghi phạm đã giao dịch trên 15 tỉ đồng. Hiện Đạo, Kết, Nhựt, Khoa, Hoàng, Hòa đang bị tạm giữ hình sự.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đường dây của Trần Văn Đạo mới nổi lên thời gian gần đây. Trước đó, trong tháng 9 và 10.2020, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Bộ Công an liên tiếp chặt đứt hai đường dây cá độ bóng đá và cờ bạc qua mạng với quy mô lên đến 10.000 tỉ đồng do Huỳnh Ngọc Anh và Bùi Mạnh Trí cầm đầu.