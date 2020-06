Triệt xóa đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt 4 nghi phạm

Viện KSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đối với Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên), nghi phạm vụ sát hại bé gái 13 tuổi.