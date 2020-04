Triệu tập 2 người giả danh BHXH tỉnh Bình Dương

Hôm qua (13.4), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP.HCM triệu tập 2 người mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương thu mua sổ BHXH của người lao động, có dấu hiệu trục lợi.