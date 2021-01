Trộm chó tông xe vào lực lượng chức năng, bỏ ô tô chạy thoát thân

Sáng 13.1, Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) phát thông báo truy tìm nhóm nghi can trộm chó cùng chủ xe ô tô BS 61A - 216.05 để xử lý vụ việc.

Theo cơ quan công an, lúc khoảng 3 giờ ngày 13.1, qua camera giám sát an ninh, lực lượng công an phát hiện nhóm người đi xe ô tô 61A - 216.05 có hành vi dùng súng bắn điện để trộm chó ở khu vực ấp Bến Giảng (xã Phú An, TX.Bến Cát).