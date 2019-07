Trộm giỏ xách lúc rạng sáng giữa trung tâm Sài Gòn, bị trinh sát tóm gọn

Rạng sáng 20.7, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Q.1 (TP.HCM), đang tuần tra thì phát hiện một người điều khiển xe máy BS 51K1 - 5143 có biểu hiện nghi vấn, nên bí mật bám theo. Khi đến đường Lê Lai (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1), nghi can phát hiện người đàn ông đang nằm ngủ bên đường, kế đó là xe máy có treo một giỏ xách liền áp sát, trộm giỏ xách rồi rồ ga chạy đi.

Ngay sau đó, các trinh sát lập tức truy đuổi, đến giao lộ Nguyễn Thị Nghĩa - Phạm Ngũ Lão (P.Phạm Ngũ Lão), trinh sát khống chế, bắt giữ được nghi can . Sau đó, tổ công tác đưa nghi can cùng tang vật về trụ sở công an P.Phạm Ngũ Lão để làm việc.

Tại trụ sở công an, nghi can khai tên Lê Minh Châu (52 tuổi, ngụ Q.8). Kiểm tra giỏ xách, công an ghi nhận có hơn 5 triệu đồng, một máy tính xách tay…