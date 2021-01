Trộm hoa lộng hành: Chẳng lẽ chính quyền bó tay?

Như Thanh Niên thông tin, người chuyên canh trồng hoa tại làng hoa hồng dưới chân núi Lang Biang, H.Lạc Dương (Lâm Đồng) đang bất an trước nạn trộm hoa và trộm vật tư sản xuất liên tục xảy ra, nhưng không bắt được thủ phạm. Trước vấn nạn trộm hoa lộng hành, nhiều hộ dân phải mua lưới B40 bao quanh nhà kính để hạn chế kẻ gian đột nhập cắt trộm hoa. Do năm nay ngày Valentine (14.2) rơi vào mùng 3 Tết Tân Sửu, nhu cầu hoa hồng tăng rất cao, nên nhiều gia đình phải lên kế hoạch “ăn tết” trong vườn để canh giữ hoa.

Thật tàn nhẫn khi ăn trên mồ hôi nước mắt người khác

Phản hồi thông tin trên, nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ sự bất bình, lên án hành vi trộm cướp trên mồ hôi công sức của nông dân. "Không vốn liếng, không cực khổ mà cứ ăn trên mồ hôi nước mắt của người khác là quá tàn nhẫn. Dạng tội phạm này nếu bắt được phải xử thật nặng thì mới có tính răn đe", BĐ Rong Viet bức xúc.

Đây không còn là vấn đề nhỏ lẻ vài ba hộ mà quy mô rộng hơn, theo tôi nên xây dựng chuyên án điều tra, xử lý tới nơi tới chốn để người nông dân an tâm sản xuất. Trúc Tùng Tương tự, BĐ Thu Hà cho rằng: "Cũng vì siêng ăn chơi, lười lao động, chăm chăm nhìn vào tài sản người khác, nên những đối tượng trộm cắp là nỗi khổ cho người nông dân và bao người khác. Chính quyền cần phải tăng mức phạt lên cao hơn nữa, có như vậy mới đủ tính răn đe".

"Bao nhiêu công sức, tiền bạc của người dân không lẽ để mất trắng chỉ vì những người này. Chẳng lẽ chúng ta bất lực và để bọn chúng lộng hành? Cần phải có những biện pháp mạnh hơn để chấm dứt tình trạng này", BĐ Thu Trang ý kiến.

Chính quyền phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản hợp pháp của dân

Trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Viết Thành, Trưởng công an TT.Lạc Dương, thừa nhận đơn vị này có nhận được đơn người dân ở khu Hầm Cát trình báo mất trộm hoa hồng, vật tư, máy móc... “Chúng tôi đang cử trinh sát theo dõi nắm tình hình, vì đây thuộc dạng “án mờ” rất khó xác định thủ phạm”, ông Thành nói và cho biết đầu năm 2021, đơn vị này truy bắt được 1 nghi can tên Lương Văn Thuyết (31 tuổi, quê Nghệ An) cắt trộm 350 cành hoa hồng của chủ trang trại là ông Trần Văn H. (ngụ thôn Đan Kia, TT.Lạc Dương). Hiện Công an H.Lạc Dương đang thụ lý giải quyết. Trong khi đó, ông Lê Chí Quang Minh, Phó chủ tịch UBND H.Lạc Dương, cho biết: “Huyện đã có văn bản chỉ đạo ngành công an tăng cường việc kiểm tra địa bàn, nắm bắt tình hình an ninh trật tự, nắm chắc danh sách những người tạm trú trên địa bàn để phòng ngừa tội phạm trà trộn vào các khu dân cư và làng hoa hồng”.

Đây là nỗi lo của nông dân mỗi khi vào vụ thu hoạch, đề nghị lực lượng công an phải vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ hơn, nhanh chóng triệt bỏ vấn nạn này để bà con an tâm. Trúc Nguyễn BĐ đề nghị cơ quan chức năng phải quyết liệt vào cuộc triệt phá, xử lý những đối tượng vi phạm. "Đọc tin mà bất bình. Quá tội cho người nông dân, một nắng hai sương nuôi trồng ra thứ gì cũng bị trộm, từ trộm bò, trộm tiêu, trộm cà phê, cướp tôm... giờ thì trộm hoa. Để xảy ra vấn nạn này không thể không nói đến trách nhiệm của chính quyền địa phương. Chẳng lẽ bó tay, không có biện pháp nào để dẹp được bọn phá hoại này?", BĐ Minh Trực bức xúc.

Tương tự, BĐ Thành Long ý kiến: "Buồn cho ý thức của một bộ phận chỉ biết ăn không ngồi rồi, trộm cướp tài sản, của cải của người khác. Lương tâm họ để đâu khi thực hiện những hành vi như vậy? Hơn hết, chẳng lẽ chính quyền “bó tay" với tệ nạn này. Chúng ta cần giải quyết triệt để, trước mắt là lấy lại cuộc sống yên bình, để người nông dân tập trung làm ăn thay vì phải sống trong tâm trạng lo sợ, tiếc nuối vì mất của".

"Thương người nông dân vốn đã khó khăn nay lại phải đối mặt với bọn trộm này. Đề nghị chính quyền phải vào cuộc quyết liệt, triệt để nhằm bảo vệ quyền lợi, tài sản hợp pháp của dân", BĐ Yến Ly ý kiến.