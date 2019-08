Trộm ô tô với thủ đoạn mới, hướng dẫn viên du lịch sa lưới

Sáng 27.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Trọng Hải (27 tuổi, quê H.Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian ngắn trên địa bàn H.Quế Sơn và thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Đặc biệt, có 3 vụ trộm ô tô với thủ đoạn mới. Kẻ gian trèo tường đột nhập vào nhà trộm tài sản như tiền mặt, ĐTDĐ, đồng hồ đeo tay, đồng thời lấy chìa khóa xe để trộm ô tô đang đậu trong sân.

Cảnh sát hình sự 2 tỉnh phối hợp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án T.619, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, Công an P.Nam Dương (Q.Hải Châu, Đà Nẵng) tiến hành xác minh. Sau đó, xác định Lê Trọng Hải (trú tại Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) là nghi phạm nên đã bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Hải khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Vụ thứ nhất, rạng sáng 28.3, Hải đột nhập vào nhà chị Ngụy Thị Thanh Th. (trú P.Điện Dương, TX.Điện Bàn) trộm cắp 1 xe máy hiệu Honda AirBlade.

Tiếp đó, rạng sáng ngày 6.6, Hải đột nhập vào nhà ông Vương B. (trú P.Điện Nam Bắc, TX.Điện Bàn) trộm cắp 10 triệu đồng, 1 đồng hồ đeo tay, 1 xe ô tô 4 chỗ hiệu Mazda 3.

Vụ thứ ba vào rạng sáng ngày 12.6, Hải đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Th. (trú xã Quế Xuân 1, H.Quế Sơn) trộm cắp 1 ĐTDĐ, 1 xe ô tô hiệu Kia Sorento.