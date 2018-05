Trộm xe anh ruột đem cầm, lấy tiền sang Campuchia đánh bài

Sang chạy xe máy vừa lấy được đến H.Mộc Hóa (Long An) cầm cố được 16 triệu đồng rồi mang tiền qua Campuchia đánh bạc . Sau khi thua sạch túi, Sang đã gọi báo cho anh Thành mang tiền đến chuộc xe về. Anh Thành đã trình báo toàn bộ vụ việc với cơ quan công an.

Công an H.Châu Thành đã mời Sang đến làm việc và Sang đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Trong thời gian tại ngoại chờ kết quả điều tra củng cố hồ sơ vụ án, Sang đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT công an H.Châu Thành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản và ra lệnh truy nã