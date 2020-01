Trộm xe máy còn rút dao tấn công cảnh sát

Ngày 29.1, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an thành phố Ninh Bình đang tạm giữ hình sự 2 nghi phạm Trần Văn Lâm (34 tuổi, ở xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, Hà Nam) và Nguyễn Trường Lộc (34 tuổi, ở phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 28.1 (tức mùng 4 tết), 2 thanh niên đã lấy trộm chiếc xe máy Honda SH mode màu trắng, biển số 35B1- 586.29 của chị Đào Thị Thanh Phương (38 tuổi, ngụ tại đường Lương Văn Thăng, thành phố Ninh Bình) dựng trước nhà.

Ảnh Công an tỉnh Ninh Bình cung cấp

Chị Phương đã báo vụ việc đến Công an thành phố Ninh Bình. Qua điều tra và khai thác hình ảnh từ camera an ninh nhà dân, lực lượng công an xác định Lâm và Lộc đã trộm cắp chiếc xe máy của chị Phương.