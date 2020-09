Trộm xe tải rồi tháo lấy phụ tùng đem bán

Ngày 15.9, Công an TP.Thủ Dầu Một đã bàn giao Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi, ngụ Bình Dương) cho Công an TP.Thuận An (Bình Dương) để điều tra làm rõ vụ trộm xe tải tháo phụ tùng đem bán phế liệu.