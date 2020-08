Vĩnh Long: Bắt 4 người làm thuê lấy trộm sắt cửa hàng đem bán phế liệu

Ngày 1.8, Công an H.Bình Tân ( Vĩnh Long ) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Nam (32 tuổi), Trần Quang Minh (52 tuổi), Trần Thanh Ngoan (26 tuổi, cùng ngụ H.Bình Tân, Vĩnh Long) và Lưu Hoàng Vân (27 tuổi, ngụ H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Nhóm bị can này đã lấy trộm sắt trong cửa hàng để đem bán phế liệu