Trưa nay có 89 ca mắc Covid-19 mới, 75 ca tại Bắc Giang và TP.HCM

Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 6 giờ sáng đến 12 giờ hôm nay, có 89 ca mắc Covid-19 mới, là các bệnh nhân Covid-19 thứ 1.0049 - 1.0137 tại Việt Nam.

81/88 ca được phát hiện trong khu cách ly và khu phong toả. 7 trường hợp khác là các ca trong cộng đồng và đang được điều tra dịch tễ về nguồn lây nhiễm.

Theo Bộ Y tế, ca nhập cảnh được cách ly ngay tại An Giang là bệnh nhân có mã số BN10108 (nam, 3 tuổi) địa chỉ tại H.An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 11.6, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 11.6 xác định, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H.An Phú, tỉnh An Giang.