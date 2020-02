Trùm ma túy Văn Kính Dương và hot girl Ngọc Miu sắp hầu tòa

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ qua TAND TP.HCM đề nghị xét xử trùm ma túy Văn Kính Dương (còn gọi là Hoàng “béo”, 40 tuổi) cùng 9 đồng phạm về các tội “sản xuất trái phép chất ma túy”, “mua bán trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” hơn 200 kg ma túy các loại.

Theo cáo trạng, từ tháng 6.2016 - 4.2017, các bị can trong vụ án đã thực hiện nghiên cứu sản xuất và tiêu thụ trót lọt trên thị trường 18 kg thuốc lắc. Đồng thời, công an phát hiện thu giữ 120 kg thành phẩm và 86,11 kg bột màu vàng tinh chất ở thể rắn loại MDMA.

Trước đó, sau gần 1 tuần xét xử sơ thẩm, ngày 14.5.2019, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ điều tra bổ sung, đề nghị làm rõ 8 vấn đề như: Ngọc Miu có biết Dương và một số bị cáo khác mua bán ma túy hay không, từ đó xác định tội danh của Ngọc cho chính xác; xác định rõ số tiền thu lợi bất chính của từng bị cáo trong quá trình phạm tội; làm rõ bố mẹ Dương có hành vi che giấu tội phạm hay không.

Riêng đối với Văn Kính Dương, cáo trạng xác định bị can này là người cầm đầu, chủ mưu và là đối tượng bị truy nã. Còn bị can Vũ Hoàng Anh Ngọc được xác định là người giúp sức cho bị can Nguyễn Thị Huyền mang ma túy đi cất giấu tại khách sạn, theo yêu cầu của Văn Kính Dương vào ngày 6.4.2017. Vì vậy, Ngọc Miu phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy” với khối lượng ma túy ở thể rắn là 855,08 gr (tương đương 3.513 viên)...