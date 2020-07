Trùm ma túy Văn Kính Dương và hot girl Ngọc Miu tiếp tục hầu tòa

HĐXX tiến hành các thủ tục bắt đầu phiên xét xử Ảnh: Khả Hòa

Trong đó, hot girl Ngọc Miu tiếp tục bị đưa ra xét xử về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, dù trước đó, Ngọc Miu kêu oan. Phiên tòa dự kiến xét xử trong 4 ngày do thẩm phán Trương Công Huấn làm chủ tọa. Trước đó, sau gần 1 tuần xét xử sơ thẩm, ngày 14.5.2019, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ điều tra bổ sung, đề nghị làm rõ nhiều vấn đề. Tuy nhiên, kết luận điều tra bổ sung đa phần giữ nguyên nội dung cáo trạng truy tố trước đây, chỉ đình chỉ điều tra vụ án về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” đối với bị can Phạm Bảo Quân và bị can Lê Văn Mang.

Trùm ma túy Văn Kính Dương tại phiên tòa sáng 16.7 Ảnh: Khả Hòa

Hoàng "béo": Đối tượng bị truy nã, phạm nhiều tội danh Qua đó, cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân và Nguyễn Bá Thanh phạm tội “sản xuất trái phép chất ma túy”; các bị can Lê Hương Giang, Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy”; bị can Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc Miu, 26 tuổi, quê Hải Phòng), là người tình của Hoàng “béo”, bị đề nghị xét xử về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc tại phiên tòa sáng nay 16.7 Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Riêng đối với Văn Kính Dương, cáo trạng xác định bị can này là người cầm đầu, chủ mưu và đối tượng bị truy nã. Vì vậy, Văn Kính Dương phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “trốn khỏi nơi giam, giữ” của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, xảy ra năm 2010; tội mua bán trái phép chất ma túy và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cơ quan CSĐT Bộ Công an (xảy ra năm 2012); hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, xảy ra khi Dương bỏ trốn và tiếp tục phạm tội; hành vi “sản xuát trái phép chất ma túy” bị phát hiện và bắt giữ ngày 6.4.2017, đối với gần 200 kg ma túy các loại.

Văn Kinh Dương (thứ 2, từ phải qua) và các đồng phạm tại phiên tòa sáng 16.7 Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Theo cáo trạng, trong thời gian dài, qua nhiều lần phạm tội bị xét xử và trốn khỏi nơi giam giữ, trong khi trốn, Văn Kính Dương tiếp tục phạm tội và bị truy nã nhưng bị can này vẫn chủ động câu kết với bị can Kỳ Nam, Thành (là anh em họ hàng trong gia đình –PV) và các bị can khác trong vụ án để lập thành đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (thuốc lắc).

Các bị can đã đặt xưởng, chia tách công đoạn sản xuất ma túy tại nhiều địa phương trên địa bàn TP.HCM: H.Bình Chánh, Q.7 và trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, TP.Nha Trang, rồi đem đi tiêu thụ tại TP.HCM và Hải Phòng.

Hot girl Ngọc Miu bị dẫn giải đến phiên tòa sáng nay 16.7 Ảnh: Khả Hòa

Chỉ trong thời từ tháng 6.2016 – tháng 4.2017, các bị can trong vụ án đã thực hiện nghiên cứu sản xuất và tiêu thụ trót lọt trên thị trường 18 kg thuốc lắc. Đồng thời, công an phát hiện thu giữ 120 kg thành phẩm và 86,11 kg bột màu vàng tinh chất ở thể rắn loại MDMA.

Bị can Vũ Hoàng Anh Ngọc được xác định là người giúp sức cho bị can Nguyễn Thị Huyền mang ma túy đi cất giấu tại khác sạn, theo yêu cầu của Văn Kính Dương vào ngày 6.4.2017. Vì vậy, Ngọc miu phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy” với khối lượng ma túy ở thể rắn là 855,08g (tương đương 3.513 viên)…

Một bị cáo trong đường dây ma túy của ông trùm Văn Kính Dương Ảnh: Đậu Tiến Đạt