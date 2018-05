Trung bộ nắng nóng 38 độ C

Sáng nay, 7.5, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài Nguyên -Môi trường) cho biết, ngày 6.5, nắng nóng xảy ra trên diện rộng tại khu vực vùng núi phía tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 34 - 37 độ C, tại Con Cuông (Nghệ An) ghi nhận có nắng nóng 37,4 độ C.



Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ bắc nối với vùng thấp nóng phía tây bị nén bởi khối áp cao lục địa ở phía bắc, từ hôm nay, khu vực tây bắc Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian nắng nóng có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 12 - 16 giờ hàng ngày.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay, nắng nóng ở khu vực Bắc bộ có cường độ cao nhất. Khu vực Hà Nội trong ngày hôm nay có nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 - 36 độ C.



Cho đến ngày mai, 8.5, thời tiết sẽ dịu dần khi khu vực Bắc bộ chịu tác động của khối không khí lạnh có cường độ yếu. Dự báo, đợt không khí lạnh này sẽ gây ra mưa rào diện rộng cho các tỉnh miền Bắc và kèm theo các hiện tượng giông lốc, mưa đá.

Nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì tại các tỉnh Trung bộ đến hết ngày mai, sau đó, cường độ sẽ giảm dần do chịu tác động của khối không khí lạnh. Dự báo, khu vực các tỉnh Trung bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất lên tới 38 độ C.