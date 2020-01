Trung tá công an 'chặn đường đòi tiền cò đất' ở Long An bị khai trừ Đảng

Ngày 10.1, ông Phạm Thành Long, Phó bí thư Huyện ủy Thủ Thừa ( Long An ), cho biết Huyện ủy Thủ Thừa đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với trung tá Đỗ Ngọc Trung, nguyên Phó trưởng Công an TT.Thủ Thừa, sinh hoạt tại chi bộ Công an TT.Thủ Thừa. Ông Trung bị kỷ luật do vi phạm tư cách đạo đức, lối sống.

Như Thanh Niên đã thông tin , khoảng 15 giờ ngày 10.8.2019, bà N.T.T.T (44 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa), chủ đại lý vé số kiêm nghề mua bán đất, chạy xe máy trên QL1 từ TP.Tân An (Long An) về nhà. Khi đến đoạn thuộc ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, Thủ Thừa, bà T. bất ngờ bị trung tá Trung chạy máy kè theo, cúp ngang đầu xe lại buộc dừng lại.

Tại đây, ông Trung yêu cầu bà T. đưa tiền “ cò đất ” trước đây giao kèo mà chưa giao đủ nhưng bà T. từ chối. Bởi theo bà T., cách đây 2 năm, ông Trung giới thiệu một người mua miếng đất trị giá 3 tỉ đồng, tiền cò 2% là 60 triệu đồng, bà đã chi cho ông 50 triệu đồng, còn 10 triệu hẹn giao sau.

Trong một lần gặp mặt, ông Trung đòi quyết liệt, bà T. chưa kịp đưa thì bị ông Trung quơ tay làm rớt ĐTDĐ trị giá 10 triệu đồng của bà nên bà cấn trừ luôn.

Bực tức vì lấy tiền không được, ông Trung liền xô ngã xe máy của bà T., làm rơi giỏ xách bên trong có 100 triệu đồng. Thấy vậy, ông Trung cầm toàn bộ xấp tiền.

Người đi đường tưởng cướp nên vào can thiệp, giật tiền trả lại bà T. và kêu chạy đi. Khi bà T. chạy gần tới nhà, trung tá Trung tiếp tục bám theo chặn đường . Chồng bà T. thấy vậy nên lao vào, ôm quật ông Trung ngã xuống lề đường.

Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 21.10.2019, Công an tỉnh Long An điều động trung tá Trung đến nhận công tác tại Phòng cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp thuộc công an tỉnh.