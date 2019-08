Xác minh thông tin trung tá công an 'chặn đường đòi tiền cò, đánh nhau với dân'

Trưa 12.8, đại tá Trần Văn Tân, Trưởng công an H.Thủ Thừa ( Long An ) cho biết cơ quan này đang xác minh thông tin trung tá T. (Công an TT.Thủ Thừa, H.Thủ Thừa) có hành vi chặn đường đòi tiền một phụ nữ trên QL1 do liên quan đến tiền môi giới mua bán bất động sản