Trung tá công an ký bừa, đưa người mạo danh mở văn phòng 'đào tạo lái xe'

Ký bừa quyết định

tin liên quan Kỷ luật cán bộ mở văn phòng đào tạo lái xe tại Gia Lai Trung tá Nguyễn Trường Phi đã ký bừa quyết định mở Văn phòng giao dịch và tiếp nhận hồ sơ lái xe tại số 13 Lý Thái Tổ, P.Diên Hồng, TP.Pleiku (Gia Lai).

Việc mở văn phòng này được giao cho Nguyễn Xuân Thanh (32 tuổi), trú tại Hà Tĩnh và khẳng định đây là “nhân viên của trung tâm”.

Song, thiếu tướng Lê Quang Bốn, Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, khẳng định: “Thanh không phải là nhân viên của trung tâm bởi nếu là nhân viên thì phải có tên trong bảng lương và một số giấy tờ liên quan. Đây chỉ là mạo danh người của trung tâm”.

Liên quan đến "văn phòng" này, nhiều người dân ở Gia Lai đứng ngồi không yên vì đã trót nộp tiền học lái xe. Anh L.Đ.C, một người dân ở H.Ia Grai (Gia Lai) đã nộp 4 triệu đồng cho "văn phòng" trên, nói: “Tôi đã được học lý thuyết 1 buổi và từ đó đến nay chưa học thêm gì. Mình mới hỏi lại thì người ta hẹn một tuần nữa sẽ giải quyết. Họ nói là số tiền gần 10 triệu đồng học bằng B1 đã bao gồm cả vé máy bay ra Hà Nội. Mình nghĩ sao rẻ dữ vậy...”.

Theo thông tin chúng tôi có được, số tiền người dân nộp vào ghi danh học lái xe ở văn phòng này khá lớn. Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Bỗng dưng thành... công ty

Sáng 14.2, chúng tôi đã trở lại "văn phòng" này và nhận thấy biển hiệu "văn phòng" đã thay đổi thành Công ty TNHH MTV Đào tạo lái xe an ninh Gia Lai.

Theo những tài liệu mà chúng tôi đang có được, thì ngày 1.9.2018, trung tá Nguyễn Trường Phi ký quyết định mở "văn phòng" trên và giao cho Nguyễn Xuân Thanh phụ trách.

Nhưng ngay trước đó, ngày 23.8.2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai có cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV Đào tạo lái xe an ninh Gia Lai, địa chỉ trụ sở chính cũng đặt tại số 13 Lý Thái Tổ. Chủ tịch kiêm giám đốc công ty này cũng là Nguyễn Xuân Thanh.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty này là “Dạy, đào tạo lái xe; Dịch vụ tư vấn quản lý giáo dục; cho thuê xe ô tô và xe có động cơ khác”.

Ông Đoàn Hữu Dũng, Phó giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Gia Lai cho biết: “Trung tâm đào tạo lái xe hoạt động phải có những thủ tục, điều kiện phù hợp theo quy định của pháp luật; phải có cơ sở, nhân lực, phương tiện phù hợp với hạng xe đào tạo; được cơ quan chức năng là Sở giao thông tại nơi thành lập công ty hoặc Tổng cục đường bộ cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô. Công ty trên hiện chưa có những điều kiện này nên nếu đào tạo lái xe ô tô là không đúng và sẽ bị xử lý”.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 14.2, thiếu tướng Lê Quang Bốn khẳng định: “Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Đại học PCCC, Bộ Công an có văn phòng trụ sở tại 243 Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, Hà Nội. Chúng tôi chưa cho phép mở văn phòng tiếp nhận hồ sơ đào tạo lái xe ở bất cứ tỉnh thành nào trong cả nước. Ông Nguyễn Trường Phi đã vi phạm nguyên tắc trong công việc. Chúng tôi rất cương quyết, chỉ đạo trung tâm tổ chức họp kỷ luật, kiểm điểm và thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; tạm đình chỉ công tác ông Phi liên quan đến công tác đào tạo lái xe. Trước đó, chúng tôi đã có công văn đề nghị Công an Gia Lai điều tra, làm rõ vụ việc này. Chúng tôi đang chờ kết quả điều tra từ Công an Gia Lai để có cơ sở xử lý cán bộ, nhân viên vi phạm”.