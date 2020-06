Trung tá Ngô Đức Thắng làm Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long

Ngày 3.6, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, trung tá Ngô Đức Thắng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, trung tá Ngô Đức Thắng (44 tuổi, quê Nam Định) là Trưởng phòng Tổng hợp (Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp thuộc Bộ Công an).

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chỉ huy là lãnh đạo các phòng và Công an các huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long

Cụ thể, thượng tá Nguyễn Thanh Phong (Phó trưởng phòng An ninh điều tra) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc; thượng tá Dương Văn Gọn Anh (Trưởng phòng An ninh đối ngoại)điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát cơ động.

Thượng tá Nguyễn Thái Hiền (Trưởng phòng Công tác đảng và Công tác chính trị) điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng An ninh đối ngoại; thượng tá Đặng Văn Thông (Phó trưởng Công an H.Mang Thít) điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác đảng và Công tác chính trị.

Thượng tá Nguyễn Anh Triết (Trưởng phòng An ninh điều tra) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ; thượng tá Lê Văn Quân (Phó trưởng Phòng An ninh đối nội) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh đối nội.

Cũng theo quyết định của Bộ Công an, thượng tá Hồ Quyết Tiến (Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ) đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh thanh tra Công an tỉnh Vĩnh Long thay cho trung tá Đoàn Văn Thuận được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng công an H.Tam Bình.