Điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo công an các địa phương

Ngày 1.6 tại Hà Nội, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an tổ chức công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Nguyễn Văn Viện , Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, giữ chức Cục trưởng C04; trao quyết định bổ nhiệm Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho đại tá Nguyễn Văn Viện.

Cùng ngày, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc , Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Nguyễn Ngọc Lâm (47 tuổi), Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.