Cùng lúc kỷ luật cảnh cáo 2 Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Sáng 15.10, Bộ Công an vào làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai để công bố hình thức kỷ luật đối với một số lãnh đạo.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Trước đó, ngày 12.19, Bộ Công an cũng đã vào công bố quyết định cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh . Đến nay đại tá Huỳnh Tiến Mạnh vẫn chưa được bố trí công việc mới và "ghế" Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vẫn còn trống.