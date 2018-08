8 Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai là những ai?

Ngoài các đại tá Văn Quyết Thắng, Trần Tuấn Triệu và Chu Văn Liên được điều động từ Cảnh sát PCCC Đồng Nai sang giữ chức vụ phó giám đốc, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai còn có 5 người khác gồm: đại tá Nguyễn Văn Kim, đại tá Bùi Hữu Danh, đại tá Lý Quang Dũng, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận và trung tá Lê Hoàng Ngân.



Đại tá Nguyễn Văn Kim (57 tuổi, quê quán Thanh Hoá) được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vào ngày 26.3.2012. Trước đó, ông Kim giữ chức vụ Trưởng Công an H.Nhơn Trạch (mang quân hàm thượng tá). Cùng thời điểm này, Bộ công an còn bổ nhiệm thượng tá Huỳnh Tiến Mạnh (53 tuổi, quê quán Đồng Tháp), Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt giữ chức vụ làm Phó giám đốc. Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh hiện là Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Cũng tại buổi lễ trên, đại diện Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá cho ông Nguyễn Văn Kim và ông Huỳnh Tiến Mạnh.

Ngày 7.1.2014, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm đại tá Lý Quang Dũng (59 tuổi, quê quán Đồng Nai), Trưởng công an H.Trảng Bom, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh.

Tiếp đó, ngày 26.12.2014, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đại tá Bùi Hữu Danh (55 tuổi, quê quán Bình Dương), Trưởng Công an TP.Biên Hòa, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh.

Đặc biệt, ngày 16.11.2015, trung tá Lê Hoàng Ngân (33 tuổi, quê quán Bình Dương) được Bộ Công an luân chuyển, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ông Ngân giữ chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học An ninh nhân dân.