Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh có đi làm sau khi bị cách chức?

Sáng 21.9, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết từ khi bị cách chức đến nay, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh , nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai không thấy đến cơ quan làm việc. “Việc bố trí công việc mới thuộc thẩm quyền của Bộ Công an”, vị này nói.

Trước đó, vào ngày 12.9, Bộ Công an đã vào làm việc Công an tỉnh Đồng Nai qua đó công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh.

Bộ Công an cũng trao quyết định phân công đại tá Văn Quyết Thắng , Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (nguyên Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai), tạm thời phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai cho đến khi Bộ công an bổ nhiệm giám đốc mới.

Ngày 10.9, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đối ông Huỳnh Tiến Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Huỳnh Tiến Mạnh tương ứng với kỷ luật Đảng.