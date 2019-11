'Trung tâm điều hành giao thông TP.HCM hiện đại hơn TP.Auckland, New Zealand’ ​

Ngày 13.11, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông ” giai đoạn 2018 - 2020.

Trung tâm điều khiển giao thông giải cứu ùn tắc giao thông - Video tư liệu

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho hay mới đây, ông cùng đoàn công tác TP.HCM sang New Zealand làm việc. Tại đây, ông Nguyễn Thành Phong được lãnh đạo TP.Auckland (New Zealand) giới thiệu mô hình làm việc của giao thông thông minh của thành phố này.

“Vừa qua TP.HCM triển khai trung tâm điều khiển giao thông thông minh của thành phố. Sau khi tham quan và làm việc, Giám đốc Sở GTVT đi cùng tôi nói trung tâm điều hành giao thông của TP.HCM hiện đại hơn nhiều”, ông Nguyễn Thành Phong nói.

Trung tâm giám sát và điều khiển giao thông của TP.HCM Ảnh: Ngọc Dương

“Giao thông công cộng của TP.HCM chưa phát triển đồng bộ. Các hệ thống, trục giao thông của TP.HCM chưa được mở rộng để tương thích với lượng xe đi trên đường”, ông Nguyễn Thành Phong nói và cho hay dân số TP.HCM tăng lên rất nhanh mà hạ tầng giao thông chưa theo kịp.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, Trung tâm điều hành giao thông thông minh của TP.HCM hiện đại hơn Auckland vì thành phố này chỉ có hơn 1 triệu dân trong khi dân số TP.HCM hơn 13 triệu dân. Đến nay, số lượng ô tô đăng ký hơn 800.000 xe, hơn 7 triệu xe máy.

Giảm 5 - 10% số người chết và bị thương do tai nạn giao thông

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, cho biết thời gian qua, TP.HCM tổ chức nhiều chương trình bảo đảm an toàn giao thông có hiệu quả. Qua đó TP.HCM tạo được sự đồng bộ trong việc giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, góp phần kéo giảm từ 5 - 10% số vụ, số người chết, người bị thương do tai nạn giao thông hàng năm.

TP.HCM thường xuyên diễn ra kẹt xe Ảnh: Độc Lập