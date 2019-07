Trung tướng Lê Đông Phong nói về tín dụng đen, tội phạm ma túy

Ngày 12.7, kỳ họp thứ 15 HĐND TP.HCM tục tục chương trình nghị sự.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm, tín dụng đen thường gắn với đòi nợ thuê, nhưng nhiều đối tượng tín dụng đen chỉ mới bị xử phạt hành chính, ít bị xử lý hình sự. Vậy cơ quan công an đã có những biện pháp gì để mạnh tay xử lý các đối tượng này. Việc xử lý có gì khó khăn và tại sao không xử lý hình sự được?

Đại biểu Tăng Hữu Phong (Phó bí thư Quận ủy Tân Phú) nhận định tình trạng tín dụng đen so với giai đoạn đầu đã bớt gay gắt, nhưng vẫn còn nhức nhối trên địa bàn TP.HCM. Hầu như ngày nào cũng nghe thông tin về đòi nợ thuê, giang hồ tạt chất bẩn vào nhà người vay nợ...

Mang danh công ty nhưng là điểm đóng gói ma túy

Trước sự quan tâm của các đại biểu về vấn nạn tín dụng đen, trung tướng Lê Đông Phong , Giám đốc Công an TP.HCM cho biết Công an TP đã có hướng dẫn cụ thể trong xử lý hình sự, cũng như trong tường hợp không xử lý hình sự được, đối với loại tội phạm này.

“Bất cứ dấu hiệu nào có liên quan đến tín dụng đen, Công an TP.HCM đều phải có biện pháp ngăn chặn. Ví dụ nhận được thông tin đối tượng cho vay hay đòi nợ thuê, thì công an vào cuộc tìm hiểu ngay chứ không chờ xảy ra mới ngăn chặn, số vụ tín dụng đen 6 tháng đầu năm 2019 giảm 20%. Số vụ vi phạm như tạt chất bẩn đã giảm hơn 22%, đã xử lý hình sự được một số vụ. Tình hình tín dụng đen đã đỡ phức tạp hơn so với cuối năm 2018”, trung tướng Lê Đông Phong nói.

Đối với tội phạm ma tuý, trung tướng Lê Đông Phong cho rằng, tình hình ma tuý diễn biến phức tạp, cần tiếp cận và xử lý một cách căn bản, phải rà soát lại để nắm đầy đủ khách quan người nghiện ma tuý và người sử dụng ma tuý. Trong thời gian tới, phải tăng cường quản lý người nghiện tại cộng đồng, từ đó mới kiến nghị hoàn chỉnh pháp luật giải quyết vấn nạn này.

Ngoài ra, trung tướng Lê Đông Phong nhấn mạnh, cần quản lý chặt chẽ hơn doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM vì một số đối tượng mang danh công ty, nhưng thực chất đó là nơi đóng gói ma tuý để vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ. Cũng cần phải quản lý tiền chất, vì đây là nguồn nguyên liệu để sản xuất ma tuý.

Trung tướng Lê Đông Phong cũng thừa nhận để tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, có trách nhiệm của lực lượng công an thành phố.