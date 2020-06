Trung úy cảnh sát nổ súng trong quán nhậu, 1 người bị thương

Ngày 8.6, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm đình chỉ công tác trung úy Đ.Đ.N (30 tuổi, Cảnh sát khu vực Công an P.Thuận Giao, TP.Thuận An) vì liên quan việc nổ súng trong một quán nhậu ở P.Đông Hòa (TP.Dĩ An, Bình Dương) làm một người bị thương.