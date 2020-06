Trung úy cảnh sát khu vực nổ súng trong quán nhậu: Tạm đình chỉ công tác

Ngày 8.6, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm đình chỉ công tác trung úy Đ.Đ.N (30 tuổi, Cảnh sát khu vực Công an P.Thuận Giao, TP.Thuận An) để điều tra làm rõ vụ việc.

Trung úy N. bị tạm đình chỉ công tác vì liên quan đến việc nổ súng trong quán nhậu ở P.Đông Hòa (TP.Dĩ An, Bình Dương) làm một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu vào ngày 4.6, trung úy N. đi nhậu với một số người bạn ở P.Đông Hòa. Trong lúc nhậu thì xảy ra mâu thuẫn. Trung úy N. đã rút súng khẩu súng (loại công cụ hỗ trợ) bắn đạn cao su bắn trúng vào một người trong quán làm người này bị thương.

Khẩu súng mà trung úy N. sử dụng không phải là vũ khí được trang bị cho Công an P.Thuận Giao.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đã tạm đình chỉ công tác trung úy N. để điều tra và làm rõ nguồn gốc của khẩu súng.